Буцаев обратился с просьбой к Путину о поддержке реформы РОП

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором РЭО Денисом Буцаевым.

Буцаев попросил главу государства поддержать изменения, касающиеся вопроса расширенной ответственности производителя (РОП). Он пояснил, что в сфере утилизации источником возврата инвестиционных средств является расширенная ответственность производителя.

Это платежи, которые производитель продукта, подлежащего утилизации, должен уплачивать в качестве экосбора. По словам Буцаева, правовые моменты в этой сфере нуждаются в дополнительной регулировке.

Буцаев рассказал, что есть недобросовестные предприятия-исполнители, которые при наличии мощностей на 50 тысяч тонн перерабатывают гораздо большее количество. Они оформляют акты об утилизации, что позволяет компаниям в дальнейшем не платить, отходы при этом оказываются на полигонах.

В связи с этим подготовлен проект изменений в федеральный закон, который позволит исключить подобного рода злоупотребления и сделать систему более доступной, прозрачной и максимально эффективной, в том числе и для участников отрасли, передает «360».

Путин сообщил, что создание системы работы с ТБО является одной из «болевых точек» России, которая влияет на качество жизни миллионов граждан.

По его словам, работа с ТБО влияет как на социальную, так и на экономическую сферы жизни. В России, отметил президент, была создана целая система мер поддержки деятельности всех операторов экологического направления.