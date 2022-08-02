Невролог рассказал о синдроме внезапной смерти

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Врач-невролог Сергей Длин рассказал, что в последний год в России синдром внезапной смерти стал встречаться чаще как среди младенцев, так и среди взрослого населения.

Как отметил эксперт, синдром внезапной смерти происходит из-за остановки сердца, связанной с нарушением питания сердечной мышцы.

— Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту, — объяснил Длин в интервью Пятому каналу.

Невролог пояснил, что в зоне риска находятся люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больные сахарным диабетом, а также люди, имеющие вредные привычки. Он посоветовал регулярно проходить обследования у кардиолога, избегать стрессов, а также наладить режим сна.

Профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт рассказала, что стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают серьезное негативное влияние на работу человеческого мозга.