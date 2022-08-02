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Трудятся меньше, получают больше: где живут самые идеальные работники

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Трудятся меньше, получают больше: где живут самые идеальные работники
Фото: shutterstock

Согласно статистике, самым трудолюбивым народом являются мексиканцы. В среднем они работают больше 44 часов в неделю. Между тем по эффективности труда на первом месте находятся ирландцы. Каждый час их работы добавляет ВВП страны 125 долларов, против 20 долларов у жителей Мексики. Выходит, что самый работящий народ не всегда самый эффективный? «Вечерняя Москва» разобралась в этом вопросе.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2021 год, в пятерку самых трудолюбивых стран вошли Мексика (в среднем в год на одного работника приходится 2128 отработанных часов), Коста-Рика (2073 часа), Чили (1916 часов), Корея (1915 часов) и Греция (1872 часа).

В то же время топ-5 стран по эффективности труда выглядит совершенно иначе. По данным OWID, на первом месте по этому показателю Ирландия (каждый час работы прибавляет 125 долларов к ВВП), далее следуют Норвегия (100 долларов), Швейцария (82), Люксембург (80) и Дания (76).

Если проанализировать оба рейтинга (трудолюбие и эффективность), можно сделать вывод, что в странах с низкой производительностью труда люди должны работать больше, чтобы свести концы с концами. Однако эффективность труда не всегда зависит от уровня развития страны, отметила в беседе с «ВМ» независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

— Эффективность труда не всегда напрямую зависит от уровня технологического развития. При анализе этого показателя стоит учитывать и отрасли экономики в конкретно взятой стране. Например, в США хорошо развито малое предпринимательство, а в России хуже. Из этого следует, что в нашей стране меньшее количество населения, которое самостоятельно готово что-то производить — какие-то услуги или продукты. Соответственно, и вливания в экономику меньше, — пояснила собеседница «ВМ».

Страна, обладающая самым высоким качеством труда, определяется с учетом трудолюбия и производительности. Самым идеальным сочетанием в этом смысле могут похвастаться ирландцы: в год они работают в среднем 1775 часов (8-е место), каждый час их работы приносит 125 долларов (1-е место).

Что касается нашей страны, россияне работают больше ирландцев — 1974 часа в год, но каждый час их работы добавляет чуть менее 30 долларов к ВВП.

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