Китайские истребители Су-35 вылетели в Тайваньский пролив

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Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива. Об этом во вторник, 2 августа, сообщило Центральное телевидение Китая.

— В настоящий момент истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая (НОАК — прим. «ВМ») пересекают Тайваньский пролив, — передает сообщение РИА Новости.

До этого стало известно, что самолет, на борту которого находится спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня.

Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

В тайваньском аэропорту, в свою очередь, сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек. Зенитные орудия установлены рядом со взлетно-посадочной полосой. В состояние готовности также приведены радиолокационные системы аэропорта.