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Собянин поздравил московских школьников с победой на международной олимпиаде по экономике

Георгий Соланович
Город
Собянин поздравил московских школьников с победой на международной олимпиаде по экономике
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по экономике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 августа.

— Андрей Смирнов из школы Центра педагогического мастерства и Антон Бортников из школы «Летово» завоевали золото. Екатерина Лексина — еще одна ученица школы Центра педагогического мастерства — и Дмитрий Монахов из лицея НИУ ВШЭ получили серебряные награды, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также поздравил столичных школьников с их достижениями и пожелал им успехов в дальнейшем.

В начале июля ученики московских школ получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила с 24 по 30 июня в онлайн-формате. Организатором олимпиады выступала Сербия.

Обучающиеся проходили три испытания на английском языке: письменный и мультимедийный тесты, а также полевой тур. Кроме того, они приняли участие в конкурсе научных постеров «Инновационный способ использования компоста» и культурной презентации.

Сергей Собянин Поздравления Олимпиады
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