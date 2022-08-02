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«Продолжу бороться за Путина»: Трасс оговорилась в ходе выступления

Георгий Соланович
В мире
«Продолжу бороться за Путина»: Трасс оговорилась в ходе выступления
Фото: МИД РФ

Кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Лиз Трасс, говоря о президенте России Владимире Путине, допустила неловкую оговорку.

— Я продолжу бороться за Владимира Путина! — сказала дипломат во время встречи коллег по Консервативной партии.

Позже кандидат в премьеры поправила себя, подчеркнув, что будет бороться против российского лидера, передает РИА Новости.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

13 июля стало известно, что бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

По итогам второго тура выборов в следующий этап прошли пять кандидатов, среди которых присутствует Трасс. В третьем туре лидером вновь оказался Сунак.

Вторые выборные дебаты между Сунаком и Трасс прервались из-за того, что ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире. В этот момент Трасс прикрыла рот ладонью, вскрикнула и бросилась на помощь ведущей, в результате трансляцию остановили.

Великобритания Владимир Путин Лиз Трасс
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