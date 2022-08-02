Врач перечислила упражнения для правильной осанки ребенка

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Врач ЛФК и спортивной медицины детской клиники «РЖД-Медицина» Алина Астровская в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие упражнения следует делать ребенку для правильной осанки.

— Для укрепления осанки есть огромное количество разнообразных упражнений, которые можно чередовать, чтобы ребенку не наскучило, так как мотивация очень важна. И для достижения эффекта упражнения нужно делать 3–4 раза в неделю, — отметила она.

Для правильного дыхания специалист советует из положения стоя поднять руки, скрестив их над головой, и сделать глубокий вдох, а затем опустить руки и выдохнуть. К основной нагрузке подготовит организм ходьба на месте.

Также следует делать неглубокие приседания с прямой спиной, отжимания или планку. Привести осанку в порядок, как уточняется, поможет и растяжка.

Для этого следует потянуться наверх, стоя на носочках, и плавно опуститься, сделав максимально низкий и плавный наклон к ногам. Наконец, можно выполнить упражнение «велосипед» — лежа на спине крутить ногами педали воображаемого велосипеда.

До конца августа в 25 столичных парках юные москвичи смогут посетить воркшопы, уроки и тренировки. Юные жители столицы смогут заняться спортом в парках Воронцовский, «Кузьминки», имени Ю. М. Лужкова, Таганском и так далее.