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США призвали РФ принять предложение по обмену заключенными

Юлия Курганова
В мире
США призвали РФ принять предложение по обмену заключенными
Фото: Unsplash

Власти Соединенных Штатов призывают Россию принять уже сделанное ими предложение об обмене заключенными, но не желают обсуждать детали публично. Об этом сказал во вторник, 2 августа, на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. Мы сделали серьезное предложение и призываем российскую сторону принять его. Потому что оно было сделано искренне и мы уверены, что можем подкрепить слова делом, — заявил он.

Кирби подчеркнул, что американские власти хотят, чтобы Бриттни Грайнер и Пол Уилан вернулись к своим семьям. По его словам, США и Россия «усердно работают на межправительственном уровне» над этим вопросом, передает ТАСС.

1 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США получили от РФ встречное предложение относительно обмена заключенными, но не считают его серьезным. В американской администрации отказались раскрыть детали обсуждаемой сделки, но, по данным местных СМИ, американцы готовы отдать Виктора Бута за Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но Москва якобы затребовала еще одного соотечественника.

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