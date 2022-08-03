США призвали РФ принять предложение по обмену заключенными
Власти Соединенных Штатов призывают Россию принять уже сделанное ими предложение об обмене заключенными, но не желают обсуждать детали публично. Об этом сказал во вторник, 2 августа, на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
— Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. Мы сделали серьезное предложение и призываем российскую сторону принять его. Потому что оно было сделано искренне и мы уверены, что можем подкрепить слова делом, — заявил он.
Кирби подчеркнул, что американские власти хотят, чтобы Бриттни Грайнер и Пол Уилан вернулись к своим семьям. По его словам, США и Россия «усердно работают на межправительственном уровне» над этим вопросом, передает ТАСС.
1 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США получили от РФ встречное предложение относительно обмена заключенными, но не считают его серьезным. В американской администрации отказались раскрыть детали обсуждаемой сделки, но, по данным местных СМИ, американцы готовы отдать Виктора Бута за Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но Москва якобы затребовала еще одного соотечественника.