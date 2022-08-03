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«Темная сторона»: названы самые жестокие женщины по знаку зодиака

Дарья Муромская
Общество
«Темная сторона»: названы самые жестокие женщины по знаку зодиака
Кадр из фильма Мистер и миссис Смит (2005)

Некоторые женщины отличаются более дерзким и строптивым нравом. Какие представительницы зодиакального круга славятся наибольшей жестокостью, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметджанова.

Овен

В порыве гнева представительницы этого огненного знака очень страшны. На эмоциях они способны на довольно жестокие слова и поступки в адрес своего обидчика, даже если этим обидчиком является близкий человек. Представительниц этого знака лучше не провоцировать, потому что вы рискуете не только нарваться на оскорбления и угрозы, но также можете услышать нехорошее пожелание в свой адрес, которое может исполниться.

Скорпион

Представительницы этого знака питаются отнюдь не только позитивными эмоциями, многие из них нуждаются и в негативе. Им очень интересна «темная сторона» жизни, и иногда они не против и сами побыть воплощением сущего зла. Кроме того, они очень злопамятные и мстительные, пока они не устроят достойную «ответочку» своему обидчику — не успокоятся, а методы выбирают самые жестокие.

Козерог

Козероги холодные, расчетливые и порой даже бездушные, часто они неспособны на сочувствие. В то же время представительницы этого знака зодиака склонны подавлять других с целью потешить свое самолюбие и как-то превознести себя над окружающими. В семье они часто проявляют себя как домашние тираны, неспособные идти на компромиссы.

Рак

Эмоциональная неустойчивость и уязвимость — причина всей жестокости представителей этого знака зодиака. Раки могут долго копить обиду, а потом дать ей выход в виде импульсивных и очень жестоких слов и поступков. Причем обиды их могут носить как объективный характер, так и быть совершенно надуманными. Близким надо быть с ними осторожнее и стараться в критичные моменты просто уступать.

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