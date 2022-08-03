В МИД РФ назвали риски появления ядерного оружия у Украины

Фото: president.gov.ua

Если у Украины будет ядерное оружие, то это создаст серьезные риски для международной безопасности и подорвет целостность режима нераспространения ядерного арсенала. Такое мнение высказал представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов.

— Подобный дестабилизирующий шаг (появление ядерного оружия у Украины — прим. «ВМ») противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал большие риски для международной безопасности, — сказал он.

Также дипломат отметил, что обретение Украиной ядерного арсенала поставит под вопрос «жизнеспособность Будапештского меморандума».

Однако Трофимов добавил, что Киев в течение многих лет нарушает обязательства по Будапештским договоренностям, в частности, те из них, которые были призваны противодействовать росту национализма и шовинизма в стране, передает РИА Новости.

1 августа президент России Владимир Путин заявил о недопустимости начала ядерной войны. Он отметил, что РФ полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Соединенными Штатами по сокращению и ограничению ядерного оружия.