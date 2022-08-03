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Сделавшего замечание пенсионера избили во Владивостоке

Юлия Курганова
Происшествия
Сделавшего замечание пенсионера избили во Владивостоке
Фото: СК РФ

Возбуждено уголовное дело по факту избиения молодым человеком 62-летнего жителя Владивостока в ответ на сделанное замечание. Об этом сообщается в среду, 3 августа, на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

В соцсетях ранее было размещено видео нападения и сообщалось, что группа мужчин шумела на улице возле дома во Владивостоке. Пенсионер сделал им замечание, на что 22-летний парень набросился на него и стал бить по лицу.

По данным следователей, на видео в СМИ пьяный иностранный гражданин грубо нарушил общественный порядок, «применив насилие к 62-летнему мужчине».

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».

Фигуранта задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

31 июля сообщалось, что житель поселка Яблоновский в Адыгее избил на детской площадке чужого ребенка. По словам очевидцев, во время игры дети не смогли поделить мармелад. Отец одного из мальчиков накинулся на обидчика сына и несколько раз ударил его по лицу. Также он пообещал ребенку, что тот «будет ходить на костылях».

Пенсионеры Владивосток возбуждено дело насилие
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