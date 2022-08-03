Главные новости к утру 3 августа

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю для того, чтобы он рассмотрел вопрос об официальной регистрации однополых браков. Петиция набрала более 25 тысяч голосов, которые нужны для ее рассмотрения президентом.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве девушки-врача в Оренбурге. Участковый терапевт во вторник, 2 августа, прибыла на служебной машине на вызов на улицу Волгоградскую, но, зайдя в подъезд, перестала выходить на связь. Позднее ее нашли мертвой в подъезде.

Женщина в Новосибирской области нанесла 14 ударов шилом 15-летней дочери своей соперницы. Против нападавшей возбуждено уголовное дело, ее отправили под стражу. 29 июля в селе Кульча местная жительница напала на девочку, к матери которой ушел ее бывший сожитель. Выяснять отношения 38-летняя женщина пошла пьяной.

Один из собравшихся отмечать День ВДВ в Парке Горького в Москве напал на журналиста РИА Новости, эпизод снят на видео. Сотрудники полиции подошли к скоплению мужчин в голубых беретах и стали разбираться, вероятно, с мужчиной, который приехал в Парк Горького на мотоцикле. В этот момент один из мужчин в тельняшке напал на корреспондента агентства новостей.

Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома. Британский центр правительственной связи, который отвечает за информационную защиту кабинета министров и вооруженных сил страны, предупредил, что хакеры могут изменить голоса.

Соединенные Штаты и их партнеры применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании украинской «IT-армии» для атак на инфраструктуру в России. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.