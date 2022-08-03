Москвичам рассказали о гастрономической программе фестиваля «Московское варенье»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Гастрономическая программа фестиваля «Московское варенье» — результат кропотливой работы столичных рестораторов. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Посетители смогут полакомиться кулебяками и расстегаями, жареным ролл-мороженым и пузырчатыми вафлями, фермерскими колбасками, блинчиками с начинками и многим другим. На Манежной площади и площадке на улице Матвеевской посетителям подадут жареное ролл-мороженое.

Его готовят из смеси, которая выливается на специальную металлическую поверхность и «обжаривается» на ней при минусовой температуре вместе с различными добавками в виде печенья, фруктов, ягод, шоколада, варенья и даже различных напитков. Секрет вкуса такого угощения в том, что смесь состоит из отборного молока, сливок, щепотки сахара и натурального секретного ингредиента.

Разнообразные виды вафель можно будет попробовать на площадках в Климентовском переулке, на бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково, на Манежной площади, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в парке «Бригантина» на Коптевском бульваре, на Вешняковской, а также на площади Славы в Кузьминках.

В ассортименте — необычные пузырчатые вафли со сладкими и сытными добавками, вафли с рыбой, венские, гонконгские, бельгийские, с мороженым и другими наполнителями. Коврижки с сухофруктами, медом или курагой предлагают на площадке на Ореховом бульваре.

1/4 Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 2/4 Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 3/4 Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 4/4 Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

За пирогами и расстегаями следует зайти в павильоны на площади Революции, на Ключевой улице, бульваре Дмитрия Донского и улице Перерве. Любители мясного смогут попробовать бургеры на площадке в Гольянове и улице Матвеевской, а также на Коптевском бульваре в парке «Бригантина».

А в Крюкове и на площадках на улице Святоозерской, в Куркине, в сквере у станции метро «Некрасовка» гостям предложат самые разные угощения: шашлык из мяса, птицы или овощей, ароматные травяные и ягодные чаи, а также роллы в разноцветных лавашах.

Среди предлагаемых на фестивальных площадках напитков — тоники московского производства, оригинальные лимонады, витаминные пунши, авторский кофе, сбитни, ягодные и травяные чаи, смузи, согревающие напитки, узвары и многое другое.

Фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды» стартовал в столице 29 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичам подготовили обширную программу мероприятий.

Гости смогут посетить различные мастер-классы, посмотреть кулинарные шоу, сходить на кинопоказы и так далее. Фестиваль будет открыт до 7 августа.