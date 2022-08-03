Лидер немецкой партии AfD назвал единственный способ избежать энергетической катастрофы

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Германии стоит отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России, поскольку в ином случае ФРГ ожидает энергетическая катастрофа. Такое мнение в среду, 3 августа, выразил лидер партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Тино Хрупалла.

— Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск «Северного потока — 2» не должен быть табу, — отметил он.

При этом политик осудил нынешний план властей ФРГ по распределению газа, который должен вступить в силу 1 октября. Хрупалла считает, что на потребителей нельзя перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которым неожиданно пришлось закупать дорогие альтернативы российскому газу, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 1 августа, обозреватели издания Bloomberg сообщили, что Германия имеет в запасе еще три месяца, чтобы предотвратить катастрофу из-за нехватки газа в зимний сезон. Авторы статьи считают, что нерешительная политика канцлера Германии Олафа Шольца привела к столь плачевной ситуации в стране.

Кроме того, члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун заявили, что антироссийские энергетические санкции в итоге отразятся на слабозащищенных слоях населения Германии и станут причиной сильного социального протеста. Политики назвали «полный нефтяной бойкот против России с одновременной угрозой дефицита газа» кошмарным сценарием, к которому движется страна.