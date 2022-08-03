Фото: mil.ru / Минобороны России

Вооруженные силы России начали эффективное применение новейшей тактической винтовки TSVL-8 «Сталинград» в зоне проведения военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах в среду, 3 августа.

— Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 километра, показывая высокую точность, — отметил он.

Однако агентство на данном этапе не располагает точной информацией о новом вооружении.

Также стало известно о ликвидации до 250 наемников «Иностранного легиона» и более 20 единиц военной техники под украинским Николаевом. Помимо этого, ВКС России уничтожили до 500 националистов в населенных пунктах Мерефа и Чугуев в Харьковской области, более 50 солдат ВСУ в районе населенного пункта Марьинка в ДНР, а также свыше 130 украинских солдат в районе Артемовска.

Кроме того, российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Также национальной армии удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.