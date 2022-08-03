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Около 9 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Около 9 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Фото: Pixabay

Более 9 тысяч онлайн-приемов провели медицинские специалисты в Московской области.

В ходе онлайн-приема медицинские специалисты могут назначить или скорректировать курс лечения, оформить электронный рецепт на льготное лекарство, направить на дополнительные обследования в случае необходимости, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подобные консультации могут избавить человека от необходимости посещения поликлиники в случае незначительного недомогания.

— За четыре месяца в Подмосковье проведено свыше 9 тысяч таких консультаций, в том числе почти 4 тысячи — с оформлением электронного рецепта на льготное лекарство, — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что в 2022 году за счет средств бюджета Подмосковья введут в эксплуатацию поликлиники в Раменском, Реутове, Домодедове, Коломне. Будут открыты два офиса ВОП в Саввинской Слободе Одинцовского округа и Новой Ольховке Наро-Фоминского округа, передает РИАМО.

Накануне холтеры, аппараты для суточного мониторирования артериального давления, поступили в медицинские организации Подмосковья.

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