Эксперт прокомментировал данные о снижении объема рынка соков в России

сок / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Вместе со снижением объема рынка соков в России уменьшится количество суррогата, который выпускался под видом этого напитка. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

— Хорошо, что снизится, потому что тот суррогат, который нам предлагали под видом соков, никакого отношения к ним не имеет, тем более к полезности. Надеюсь, теперь наши фрукты и овощи будут востребованы, и производители соков действительно будут делать сок, а не ту бурду, которую они называли соками, — отметил он в комментарии НСН.

Лисовский добавил, что ряд производителей использует импортный сироп в качестве замены натуральных фруктов и овощей, который не приносит пользу здоровью.

Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) ранее заявил, что ожидает снижения объема рынка соков и вод в России минимум на 10 процентов в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем там подчеркнули, что у отрасли есть потенциал для быстрого восстановления, передает ФАН.

Черничный сок способен существенно понизить уровень сахара в крови: это будет особенно полезно для тех, кто страдает диабетом второго типа. Об этом заявил врач-нутрициолог Игорь Строков.