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Сотрудницу турфирмы в Москве задержали по подозрению в мошенничестве с путевками

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудницу турфирмы в Москве задержали по подозрению в мошенничестве с путевками
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Первомайская улица Карта всех событий

В Москве задержали 30-летнюю сотрудницу турфирмы по подозрению в мошенничестве с продажей путевок. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе МВД.

По версии следствия, работница турфирмы, расположенной в торговом центре на улице Первомайской, заключала с клиентами договоры о поездках, заранее зная, что они не будут выполнены. Так, две женщины купили у подозреваемой путевку в Турцию за 258 тысяч рублей, но так и не получили билетов и не смогли отправиться на отдых.

На сайте МВД Медиа уточнили, что есть основания предполагать, что злоумышленница причастна к другим аналогичным преступлениям. Всего ущерб от деятельности женщины оценивается в более чем 500 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Аналогичный случай мошенничества произошел в столице, о чем стало известно 21 июля. Тогда сотрудник другой турфирмы обманул клиентов на 207 тысяч рублей.

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