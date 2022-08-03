Эксперт назвал условия восстановления спроса на жилье

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Спрос на покупку недвижимости продолжит снижаться, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Он отметил, что спрос на покупку недвижимости уменьшается из-за снижения доходов населения, сокращения количества рабочих мест. За три месяца спрос уже в два–три раза снизился по отношению к первому кварталу этого года.

Эксперт отметил, что спрос может восстановиться, но для этого нужно время.

— Пусть цены скорректируются в сторону понижения естественным образом. Так было и в 2015 году: после присоединения Крыма цены из-за санкций скорректировались на 15–20 процентов по регионам в течение полутора лет. Примерно это же должно произойти и сейчас. Цены придут в нормальное соотношение спроса и предложения, и постепенно спрос может вернуться, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

Если же необходимо восстановить спрос в короткие сроки, то необходимо сильнее понижать ипотечную ставку и соответственно ключевую ставку Центробанка, добавил Апрелев.

В конце июля сообщалось, что предпочтения жителей Москвы в выборе премиального жилья изменились. За полгода такой тип жилья в ЦАО потерял свою актуальность на треть: было зарегистрировано всего 437 сделок. При этом за пределами центра города число сделок поднялось на 61 процент — до 487.