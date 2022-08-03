Агрономы рассказали, что нужно сделать на огороде в августе

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О том, что нужно успеть сделать на огороде в августе, чтобы получить осенью хороший урожай, рассказали эксперты.

Август считается очень важным месяцем для любителей приусадебных участков. Именно в это время начинает созревать урожай овощей.

В начале последнего летнего месяца нужно осуществить подкормку и рыхление таких культур, как томаты, перец, баклажаны. Чтобы эти овощи быстрее созрели, верхушки с цветами следует обломать.

Для большинства растений в августе прекращаются активные поливы. Но это правило не распространяется на морковь, свеклу и белокочанную капусту.

Помимо полива, в августе можно высадить ряд культур. Несмотря на то что на улице становится холоднее, на участке можно вырастить растения с коротким вегетационным периодом. Среди них редис, репа, дайкон, салат, руккола, укроп, передает МИР 24.

Научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич объяснила, какую подкормку нужно использовать для богатого урожая огурцов. Она подчеркнула, что важно обращать внимание на внешний вид плодов.