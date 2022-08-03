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Сотрудник московского салона сотовой связи украл у пожилой женщины восемь тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудник московского салона сотовой связи украл у пожилой женщины восемь тысяч рублей
Фото: Pixabay

Сотрудник московского салона сотовой связи обокрал пожилую женщину. Молодой человек вывел с банковской карты пострадавшей на свой счет восемь тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, 82-летняя жительница столицы обратилась в местный салон сотовой связи, дабы пополнить баланс мобильного телефона. Она обратилась к одному из сотрудников и по доверчивости передала ему в руки устройство. Злоумышленник перевел через установленное на гаджете приложение восемь тысяч рублей на свой счет, после чего мобильный телефон вернул.

Позже женщина обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию, сообщили на сайте «МВД Медиа». Сотрудники ОМВД России по району Фили-Давыдково задержали 22-летнего мужчину. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса РФ. Молодому человеку грозит при самом строгом приговоре лишение свободы до шести лет и штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Другая пенсионерка пострадала из-за действия злоумышленников 26 июля. Под предлогом обмена средств у женщины украли 150 тысяч рублей.

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