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Российская армия ликвидировала во Львовской области базу, где хранились поступившие на Украину из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства. Об этом в среду, 3 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

— Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившими для киевского режима из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства, — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также стало известно об уничтожении до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировала более 150 украинских националистов элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины выстрелом высокоточных ракет. При этом ранеными оказались еще около 250 боевиков. Также вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.