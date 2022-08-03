Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны сообщило об уничтожении склада польского оружия в Львовской области

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении склада польского оружия в Львовской области
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская армия ликвидировала во Львовской области базу, где хранились поступившие на Украину из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства. Об этом в среду, 3 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

— Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившими для киевского режима из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства, — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также стало известно об уничтожении до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировала более 150 украинских националистов элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины выстрелом высокоточных ракет. При этом ранеными оказались еще около 250 боевиков. Также вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.

Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте