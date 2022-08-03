Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичные службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В период с 3 по 6 августа включительно в столице ожидается сильная жара. В связи с этим городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие три дня в Москве вновь ожидается экстремальная жара. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, — отметил он.

Так, на усиленном дежурстве находятся бригады энергетиков. Также в городе уже подготовили необходимое количество аварийных источников электроснабжения. Помимо этого, специалисты повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что в ночное время — с 21:00 до 06:00 — столичные службы обильно поливают зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники.

Также стало известно об объявлении «Оранжевого» уровня погодной опасности из-за сильной жары в Москве до пятницы.

Петр Бирюков Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте