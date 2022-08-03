Столичные службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В период с 3 по 6 августа включительно в столице ожидается сильная жара. В связи с этим городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие три дня в Москве вновь ожидается экстремальная жара. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, — отметил он.

Так, на усиленном дежурстве находятся бригады энергетиков. Также в городе уже подготовили необходимое количество аварийных источников электроснабжения. Помимо этого, специалисты повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что в ночное время — с 21:00 до 06:00 — столичные службы обильно поливают зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники.

Также стало известно об объявлении «Оранжевого» уровня погодной опасности из-за сильной жары в Москве до пятницы.