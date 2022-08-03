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Депутат МГД Орлов: Распространение сети «медленных зон» для самокатов задаст общие стандарты мобильности

Лейла Алиева
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Депутат МГД Орлов: Распространение сети «медленных зон» для самокатов задаст общие стандарты мобильности
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Широкое распространение сети «медленных зон» для самокатов задаст общие стандарты мобильности. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов в среду, 3 августа.

— Езда на электросамокате — сфера, где формирование правил, норм, этикета только началось, и нужно задавать соответствующие параметры для того, чтобы пользование этим видом транспорта было безопаснее для всех — и пешеходов, и самих самокатчиков, и автомобилистов, — отметил он.

По словам депутата, благодаря «медленным» зонам в этом году стало меньше столкновений и травм, а также трагических случаев на дорогах. В августе было установлено 20 таких зон: скорость шеринговых самокатов в них программно замедляется до 5–15 километров в час, что позволяет избежать аварий и конфликтов. В настоящее время в Москве действует более 130 «медленных» зон.

В конце июля москвичам рассказали о появлении новых «медленных зон» для шеринговых электросамокатов. Уточняется, что с начала этого года жители столицы совершили уже более 12 миллионов поездок на электросамокатах.

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