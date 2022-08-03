Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве провели более 9 тысяч психологических тренингов с начала года

Георгий Соланович
Город
В Москве провели более 9 тысяч психологических тренингов с начала года
Фото: Pexels

С января по июль 2022 года специалисты столичных семейных центров провели более девяти тысяч психологических тренингов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской службы психологической помощи в среду, 3 августа.

— За первые семь месяцев текущего года специалисты столичных семейных центров оказали 223 тысячи психологических услуг, провели девять тысяч тематических тренингов, в которых приняли участие 37 тысяч человек. Количество тренингов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 12,5 процента, — уточнила директор семейного центра «Отрадное» Ирина Гончарова.

В пресс-службе добавили, что психологическая помощь в столице стала более доступной благодаря появлению онлайн-форматов. Также отмечается, что жители мегаполисов стали активно заниматься своим ментальным здоровьем.

Помощь в столичных семейных центрах могут получить многодетные, нуждающиеся и неполные семьи, одинокие родители, беременные женщины, несовершеннолетние и их семьи в трудной жизненной ситуации. Психологи помогут наладить детско-родительские отношения, развить коммуникативные навыки и многое другое.

Наиболее востребованными в столичных семейных центрах являются программа «Точка опоры», а также тренинги «Я могу управлять собой» и «Я — капитан».

Реактивная депрессия — это психологическое заболевание, вызванное каким-то ярким событием. Она может появиться у любого человека вне зависимости от ситуации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин.

Статистика Москва Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте