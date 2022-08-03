В Москве провели более 9 тысяч психологических тренингов с начала года

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С января по июль 2022 года специалисты столичных семейных центров провели более девяти тысяч психологических тренингов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской службы психологической помощи в среду, 3 августа.

— За первые семь месяцев текущего года специалисты столичных семейных центров оказали 223 тысячи психологических услуг, провели девять тысяч тематических тренингов, в которых приняли участие 37 тысяч человек. Количество тренингов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 12,5 процента, — уточнила директор семейного центра «Отрадное» Ирина Гончарова.

В пресс-службе добавили, что психологическая помощь в столице стала более доступной благодаря появлению онлайн-форматов. Также отмечается, что жители мегаполисов стали активно заниматься своим ментальным здоровьем.

Помощь в столичных семейных центрах могут получить многодетные, нуждающиеся и неполные семьи, одинокие родители, беременные женщины, несовершеннолетние и их семьи в трудной жизненной ситуации. Психологи помогут наладить детско-родительские отношения, развить коммуникативные навыки и многое другое.

Наиболее востребованными в столичных семейных центрах являются программа «Точка опоры», а также тренинги «Я могу управлять собой» и «Я — капитан».

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