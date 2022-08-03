Эксперт Гусар рассказала, сколько Ozon сможет возместить после пожара на складе

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Точную оценку потерь интернет-магазина Ozon после пожара на складе дать трудно. Как правило, в случае полной гибели возмещение вреда определяется в пределах страховой суммы. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила вице-президент Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар.

— Каждый договор страхования предусматривает риски, которые покрываются в соответствии с условиями договора страхования. Бывают исключения из покрытия и прочие оговорки. Не зная условий конкретного договора, осуществлять комментарии в части покрытия невозможно, — объяснила она.

Собеседница «ВМ» отметила, что все материальные активы различаются по стоимости. Поэтому нельзя назвать какую-нибудь среднюю цифру. Однако если говорить о полной гибели здания, то максимальной суммой будет его страховая стоимость.

По официальной информации, здание застраховано на шесть миллиардов рублей. Это значит, что в случае признания события страховым случаем, если эти риски покрывались в соответствии с договором страхования, выплаты будут в пределах этой суммы. Именно эти шесть миллиардов и являются максимальной суммой, которую сумеет возместить маркетплейс.

Если же пострадало и имущество внутри здания, то уже в зависимости от условий договора и компаний, доверивших имущество, будет определяться, кто несет ответственность. Однако следует дождаться официального релиза от Ozon, добавила Гусар.

Пожар в блоке фулфилмент-центра интернет-магазина Ozon начался днем в среду, 3 августа. Площадь возгорания достигла 50 тысяч квадратных метров. Пожар тушат по третьему рангу, задействована авиация, в том числе вертолеты Ка-32. По сообщениям МЧС, для борьбы с огнем было сброшено уже более 100 тонн воды.

«Вечерняя Москва» рассказала актуальные подробности пожара на складе Ozon.