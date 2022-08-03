Военкор RT Филатов получил ранение в районе Авдеевки

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Военный корреспондент RT Андрей Филатов ранен в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе RT.

— Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать, — рассказал сам военкор.

Уточняется, что это произошло, когда Филатов работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой НМ ДНР. Там проводилась имитация атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника, говорится в Telegram-канале «RT на русском».

До этого под обстрелом в Мариуполе пострадала корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Журналистка и ее коллеги готовились к съемкам репортажа и попали под вражеский огонь. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали, Куксенкову доставили в госпиталь.

Кроме того, корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев в июне попал под обстрел в Северодонецке и был ранен. Он предположил, что украинские военные использовали для обстрела польские мины, которые не производят звука при взрыве.