Крупнейшая партия Швейцарии выступила против антироссийских санкций

Фото: Pixabay

Принятие антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии. Такое заявление в среду, 3 августа, сделала пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) — крупнейшей партии Федерального собрания Андреа Зомер.

— Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию, — подчеркнула политик.

По ее словам, швейцарская конституция четко определяет страну, как нейтральное государство. Поэтому вся партия UDC решительно выступает против поддержки санкций, передает РИА Новости.

Власти Швейцарии присоединились к новому пакету санкций Евросоюза и приняли решение заморозить активы российского Сбербанка. Также в рамках пакета санкций Швейцария ввела запрет на покупку, ввоз или транспортировку российского золота и изделий из него.

20 июля постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.