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Гутерреш объявил о запуске миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Гутерреш объявил о запуске миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Фото: МИД РФ

ООН запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 3 августа, сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

— Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов, — заявил генсек.

По его словам, запросы о проведении расследования ООН получила и от Украины, и от России. Несмотря на то что сам Гутерреш не имеет полномочий для запуска уголовного расследования, обстоятельства случившегося ООН попытается установить, передает ТАСС.

В результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также в ходе атаки пострадали 75 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты умышленно обстреляли СИЗО в Еленовке, так как радикалы из «Азова»* начали давать показания против Украины. При этом в Пентагоне заверили, что ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке непреднамеренно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обвинил Зеленского и США в ракетном ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, Киев и Вашингтон боятся «нового Нюрнбергского процесса», во время которого пленные бойцы «Азова» могли бы рассказать о преступлениях украинских властей и Белого дома против человечества.

* Запрещенная в России террористическая организация

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