Кулеба заявил о невозможности МУС применить к России статью об агрессии

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Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «Агрессия» в отношении России. Об этом в среду, 3 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— В его (МУС — прим. «ВМ») уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России, — заявил он.

По словам украинского министра, существует проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала, передает РИА Новости.

Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси 21 июля предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если Госдепартамент не внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс. Уточняется, что признание РФ как «спонсора терроризма» даст Штатам «политическое прикрытие» для усиления давления на президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь Блинкен выступил против призывов Конгресса о признании Россию «спонсором терроризма».