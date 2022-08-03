Железнодорожники смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы на Поклонной горе 6 августа

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Памяти Карта всех событий

В День железнодорожных войск России, 6 августа, вход в филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») для сотрудников и ветеранов труда железнодорожного транспорта РФ и военнослужащих железнодорожных войск будет свободным. Об этом в среду, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Откроют программу в 12:00 лекции об истории железнодорожных войск и о боевом пути одного из военно-санитарных поездов. Перед слушателями выступят представители Центра железнодорожного наследия. В 14:00 начнется праздничный концерт Клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Победы», организованного Союзом десантников России и Музеем Победы. На сцене выступят авторы и исполнители Анатолий Беляев, Дмитрий Погора, Ирина Клинкевич, Анжелика Помохович, Дмитрий Юрков.

С 15:00 до 18:00 гости филиала смогут посетить тематические мастер-классы. Так, руководитель объединения «Клуб историко-технического стендового моделизма «База-Марфино» Юрий Богачик проведет занятие по сбору моделей техники компании «Звезда». А педагоги Центрального дома детей железнодорожников проведут мастер-классы «Железнодорожный флешмоб», где научат ритмическим комбинациям.

В конце июля Музей Победы отправил в ЛНР первые 11 выставок в рамках проекта «Наши традиции». Первая выставка будет посвящена красоте и самобытности славянской культуры, а также историям различных народных праздников и традициям на Руси. Посетители смогут увидеть народные костюмы, предметы обихода из дерева, керамики, металла и ткани.