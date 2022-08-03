Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Железнодорожники смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы на Поклонной горе 6 августа

Евгений Белоусов
Город
Железнодорожники смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы на Поклонной горе 6 августа
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Памяти Карта всех событий

В День железнодорожных войск России, 6 августа, вход в филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») для сотрудников и ветеранов труда железнодорожного транспорта РФ и военнослужащих железнодорожных войск будет свободным. Об этом в среду, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Откроют программу в 12:00 лекции об истории железнодорожных войск и о боевом пути одного из военно-санитарных поездов. Перед слушателями выступят представители Центра железнодорожного наследия. В 14:00 начнется праздничный концерт Клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Победы», организованного Союзом десантников России и Музеем Победы. На сцене выступят авторы и исполнители Анатолий Беляев, Дмитрий Погора, Ирина Клинкевич, Анжелика Помохович, Дмитрий Юрков.

С 15:00 до 18:00 гости филиала смогут посетить тематические мастер-классы. Так, руководитель объединения «Клуб историко-технического стендового моделизма «База-Марфино» Юрий Богачик проведет занятие по сбору моделей техники компании «Звезда». А педагоги Центрального дома детей железнодорожников проведут мастер-классы «Железнодорожный флешмоб», где научат ритмическим комбинациям.

В конце июля Музей Победы отправил в ЛНР первые 11 выставок в рамках проекта «Наши традиции». Первая выставка будет посвящена красоте и самобытности славянской культуры, а также историям различных народных праздников и традициям на Руси. Посетители смогут увидеть народные костюмы, предметы обихода из дерева, керамики, металла и ткани.

Праздники Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте