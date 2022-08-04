Диетолог Дианова перечислила полезные продукты для перекуса на работе

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Творог, сыр, орехи, овощи и фрукты являются самыми полезными продуктами для перекуса на работе. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

— Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, ряд полезных продуктов для перекуса привязаны к хранению в холодильнике. Сюда привязан 5-процентный творог. Норма для женщин от 50 до 70 граммов, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 граммов. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 граммов, а мужчинам — до 50 граммов. Это только часть перекуса, которая хранится в холодильнике, — рассказала она.

Но есть продукты, которые не нужно хранить в холодильнике. Специалист назвала орехи. Она отметила, что их лучше есть не горстями, а в штуках.

— Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие. Сегодня брать одно, завтра — другое, в третий день — третий вид ореха, — пояснила Дианова.

Также, по словам диетолога, в рационе должна быть клетчатка. Это могут быть свежие фрукты и овощи.

— Вы можете взять просто огурец с помидором. Можете порезать на салат или так съесть, причем с любым из этих вариантов, то есть, с сыром, творогом, орехом. Они все универсальные и сочетаются между собой, — отметила гастроэнтеролог.

В качестве напитка для перекуса подойдет чай или кофе, но чашка должна быть не больше 200 миллилитров, передает портал Ura.Ru.

Нутрициолог Алена Ефимова рассказала, что самыми полезными на завтрак являются те блюда, в которых содержатся белковые и жировые продукты. По ее словам, простые углеводы не утоляют голод и провоцируют человека на то, чтобы он съел еще больше пищи через некоторое время.