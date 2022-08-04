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СК изучит видео с расстрелом российских военнопленных на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СК изучит видео с расстрелом российских военнопленных на Украине
Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ изучит видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. Об этом сообщили в четверг, 4 августа, в пресс-службе ведомства.

Кадры появились в одном из Telegram-каналов. На них бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли безоружных пленных и бросили их на дороге в Черниговской области. По предварительным данным, видео было снято в конце марта — начале апреля.

СК отметил, что данные факты свидетельствуют о нарушении военными Украины Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи установят лиц, которые причастны к совершению преступлений против российских военнослужащих, сообщает издание «Лента.ру».

Предположительно, к данному преступлению причастны боевики из «Правого Сектора»*.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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