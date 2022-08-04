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Строим детсады и школы возле дома

Екатерина Дмитриева
Город
Строим детсады и школы возле дома
Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Более 800 объектов социнфраструктуры возвели в столице с 2011 года — как за счет средств городского бюджета, так и силами инвесторов, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Среди новых зданий — детские сады и школы, поликлиники и больницы, физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, объекты культуры и досуга, учреждения социальной поддержки граждан. Строятся уникальные образовательные кластеры — технологическая долина МГУ «Воробьевы горы», комплекс МГТУ имени Баумана.

— Сегодня в столице реализуется масштабная программа по строительству детсадов и школ, разрабатываются самые современные проекты, — рассказал Загрутдинов. — Более 70 процентов районов Москвы обеспечены социальными объектами в шаговой доступности от жилья. По этому показателю столица опережает Лондон и Нью-Йорк.

Новыми соцобъектами столицу обеспечит и Программа реновации: до 2032 года предусмотрено строительство более 400 таких объектов.

Строительство мегаполис Благоустройство Рафик Загрутдинов
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