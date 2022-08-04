Главные новости к утру 4 августа

Фото: Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе компании Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В жилом пятиэтажном доме неподалеку от Баку произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Сенат Конгресса Соединенных Штатов принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Голосование еще продолжается, но документ уже набрал достаточное для его утверждения количество голосов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал изучить все обстоятельства и предоставить ему доклад по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет «напрямую» переговорить с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. Он отметил, что после начала российской военной спецоперации со стороны Киева «не было никаких разговоров с Китаем».