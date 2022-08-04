Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 4 августа

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 4 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде столичных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до шести баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках 14-го, 27-го, 85-го и 90-го километров МКАД ожидается ограничение движения из-за строительных работ. По этой же причине движение транспорта может быть затруднено в районе дома 198 по проспекту Мира, дома 45 по Волгоградскому проспекту, а также в Кутузовском тоннеле.

Жителям столицы посоветовали для экономии времени в вечерний час пик пользоваться для поездок по городу общественным транспортом, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта временно изменится на двух столичных улицах в ЗАО и ВАО столицы в связи с проведением строительных работ. Так, с 1 по 16 августа ограничения пройдут в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.