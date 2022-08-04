Дептранс: Почти все пассажиры отказываются от печати чеков при покупке билета в автомате

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более 95 процентов москвичей отказываются от печати чека при покупке билетов в автоматах. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 4 августа.

— Практически все пассажиры метро отказывают от печати бумажных чеков в автоматах по продаже билетов. Таких больше 95 процентов. Внимательное отношение к окружающей среде и использование ресурсосберегающих технологий являются нашими приоритетами, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что для удобства пассажиров существует электронная версия чека. Для ее получения достаточно отсканировать QR-код на экране после покупки билета или пополнения карты «Тройка», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали о желтых терминалах для проверки «Троек». Всего в городе их установлено около 500. Они позволяют проверить записанные на «Тройку» данные билетов и «Кошелька», завершить перенос баланса с карты на карту, а также подтвердить поездки на метро, чтобы выехать с перехватывающей парковки бесплатно.