Всех пациентов с хроническим гепатитом С в Москве обеспечили лекарствами нового поколения
Всех москвичей, которые нуждаются в лечении гепатита С, обеспечили современными противовирусными препаратами. Об этом рассказала заместитель главного инфекциониста департамента здравоохранения столицы Елена Нурмухаметова.
По ее словам, каждый год Москва закупает лекарства от заболевания. В текущем году сумма закупки превысила 1,9 миллиарда рублей.
Всего лекарства должны получить шесть тысяч жителей столицы.
До этого терапия гепатита С проводилась препаратами интерферонов, которые не оказывали особого влияния на вирус, а стимулировали иммунитет человека бороться с ним.
Теперь для лечения заболевания в Москве используются противовирусные препараты нового поколения, эффект которых оценивается более чем на 95 процентов, передали на официальном сайте мэра Москвы.
До этого сообщалось, что сотрудники столичного Центра диагностики и телемедицины разработали первый стандарт, регулирующий проведение клинических испытаний систем искусственного интеллекта. Отмечается, что принятый стандарт определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний нейросетей.