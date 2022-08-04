Всех пациентов с хроническим гепатитом С в Москве обеспечили лекарствами нового поколения

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Всех москвичей, которые нуждаются в лечении гепатита С, обеспечили современными противовирусными препаратами. Об этом рассказала заместитель главного инфекциониста департамента здравоохранения столицы Елена Нурмухаметова.

По ее словам, каждый год Москва закупает лекарства от заболевания. В текущем году сумма закупки превысила 1,9 миллиарда рублей.

Всего лекарства должны получить шесть тысяч жителей столицы.

До этого терапия гепатита С проводилась препаратами интерферонов, которые не оказывали особого влияния на вирус, а стимулировали иммунитет человека бороться с ним.

Теперь для лечения заболевания в Москве используются противовирусные препараты нового поколения, эффект которых оценивается более чем на 95 процентов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что сотрудники столичного Центра диагностики и телемедицины разработали первый стандарт, регулирующий проведение клинических испытаний систем искусственного интеллекта. Отмечается, что принятый стандарт определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний нейросетей.