Синоптик Тишковец рассказал о ветреной жаркой погоде в Москве в четверг

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Переменная облачность и температура до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в четверг, 4 августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг в столице ожидается очень теплый день.

— Ветер восточный, 3–8 метров в секунду, и температура плюс 29–31 градус в Москве и плюс 27–32 градуса в Подмосковье, — рассказал специалист в своем Telegram-канале.

До этого главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в Центральной России в ближайшие дни. В последний летний месяц пиковые температурные значения, казалось бы, должны были остаться позади, но август решил преподнести нам сюрприз, отметил он.

Температура в столице будет достигать плюс 30 градусов в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, в самом центре Москвы ожидается 32 градуса тепла. В воскресенье, 7 августа, придут грозовые дожди, жара начнет спадать. Об этом сообщил в среду, 3 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.