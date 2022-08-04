Косметолог рассказала, какие процедуры для кожи лица нужно делать летом

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Во время жары важно, чтобы кожа лица дышала, для этого можно сделать атравматическую чистку. Об этом рассказала дерматолог-косметолог ЦКБ управления делами президента РФ Мария Притыко.

— Первое — это атравматические чистки, потому что летом, особенно в жару, нужно, чтобы кожа обязательно дышала. Нужно убирать ороговевшие клетки с поверхности кожи, чтобы происходили тепло- и газообмен, за которые наша кожа тоже отвечает, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Кроме того, в летний период важно помнить об увлажнении кожи. Зачастую жирная кожа является обезвоженной. В этом случае можно использовать инъекционное введение гиалуроновой кислоты.

Она также добавила, что летом возрастает популярность процедуры ботулинотерапии. Это связано с тем, что многие непроизвольно хмурят лоб, зажмуривают глаза при ярком солнечном свете. Из-за этого на коже возникают морщины и заломы.

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