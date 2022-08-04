«Внешнеполитический эквивалент алкоголика»: действия Байдена раскритиковали в США

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Президент США Джо Байден ведет себя как алкоголик на мировой арене, что приводит Вашингтон к кризису удержания внешнеполитического влияния. Об этом в четверг, 4 августа, заявил обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.

— Президент Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством Соединенных Штатов в дела мира, — говорится в материале.

Бэндоу добавил, что американский лидер втягивает США в большое количество конфликтов. Журналист задался вопросом, откуда у Байдена столько денег, чтобы продолжать проявлять агрессию. По его словам, США переживают экономический кризис, и ни одна другая страна не стала бы следовать примеру Штатов в похожей ситуации, передает РИА Новости.

До этого бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что под руководством Джо Байдена США оказались в тяжелой ситуации, поэтому ему лучше покинуть свой пост. По его словам, «элегантная отставка» произойдет, если американский лидер покинет должность добровольно до начала промежуточных выборов.