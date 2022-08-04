Церемонию прощания с полковником Качурой в Донецке перенесли из-за обстрелов

Фото: Минобороны РФ

Власти Донецка перенесли церемонию прощания с погибшим полковником Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 4 августа.

— Церемония прощания с полковником Ольгой Качурой в Донецке перенесена из-за обстрелов ВСУ, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие нанесли удар по драмтеатру, где должно было состояться прощание с погибшей Ольгой Качурой. Уточняется, что в результате удара по зданию драмтеатра попало не менее двух снарядов. Из-за начавшегося обстрела церемония не началась. Позже в Сети опубликовали кадры последствий атаки.

О смерти Ольги Качуры стало известно 3 августа. Военнослужащая погибла под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Мэр города Иван Приходько выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.

Позже президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре. В документе отмечается, что она награждена за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинских обязанностей.

Кроме того, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции республики. В документе отмечается, что Качура награждена за заслуги, «связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях».