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Союзные силы ликвидировали испаноговорящих наемников под Харьковом

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Союзные силы ликвидировали испаноговорящих наемников под Харьковом
Фото: Минобороны РФ

Союзные силы российской армии и республик Донбасса ликвидировали группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из боевых подразделений.

— 30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников. По нашим данным, испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата, — рассказала источник.

По его словам, точных данных об их гражданстве на данный момент нет. Уточняется, что противников обнаружили благодаря средствам глубинной разведки, после оказалось, что это была группа испанцев, передает РИА Новости.

Российская армия 1 августа ликвидировала на заводе «Украинские энергетические машины» в Харькове две установки РСЗО HIMARS с помощью ракет высокой точности. Также были уничтожены 53 украинских боевика и иностранных наемника. Армия РФ также нанесла удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады под Харьковом.

До этого отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс заявил, что иностранные наемники на Украине потеряли боевой дух. По его словам, главными причинами этого являются плохое управление и эффективные действия российских военных.

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