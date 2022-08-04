Экономист Разуваев: Курс в августе будет колебаться в коридоре от 57 до 63 рублей за доллар

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На фоне известий о сохранении валютных ограничений и стабилизации геополитической обстановки курс российской валюты в августе, вероятнее всего, останется на прежнем уровне, в коридоре 57-63 рубля за доллар. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По его словам, существенных факторов, которые могли бы сильно ослабить российскую валюту в последний месяц лета, пока нет. В то же время цена на нефть по-прежнему находятся на высоком уровне, а Центробанк (ЦБ) уже сообщил о продлении ограничения на снятие наличной валюты до марта следующего года.

К тому же спала напряженность, бытовавшая последние несколько дней в международной повестке.

— Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей США — прим. «ВМ») на Тайвань уже слетала, Косово поутихло, российский Центробанк свои ограничении сохранит, так что все будет достаточно спокойно и с валютой и с курсом, — поясняет эксперт.

Курс в августе будет колебаться в коридоре от 57 до 63 рублей за доллар, заключил Разуваев.

До этого Александр Разуваев перечислил валюты, на которых можно заработать. Среди них — азербайджанский манат, казахский тенге и белорусский рубль.