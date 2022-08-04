Китай отменил встречу глав МИД КНР и Японии после заявления G7 по Тайваню

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Правительство Китая отменило встречу глав министерств иностранных дел КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня. Об этом в четверг, 4 августа, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

— Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое, — сказала она.

Дипломат добавила, что Пекин считает Японию виноватой в тайваньском вопросе. По ее словам, Токио необходимо осторожнее подходить к данной теме и решать касающиеся ее вопросы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось что армия Китайской Народной Республики начала проводить масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Мероприятия начались в 07:00 по московскому времени.

Позже стало известно, что Народно-освободительная армия КНР успешно провела боевые стрельбы. Военные нанесли точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива.