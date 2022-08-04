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Медведев заявил о долгосрочных последствиях из-за визита Пелоси на Тайвань

Полина Долганова
В мире
Медведев заявил о долгосрочных последствиях из-за визита Пелоси на Тайвань
Фото: er.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что визит спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань является злонамеренной провокацией, которая ставит под угрозу международную безопасность в Азиатском регионе. Такое мнение он выразил в четверг, 4 августа.

— Эта поездка — явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей, — отметил Медведев.

Он добавил, что США приложили максимум усилий, чтобы спровоцировать китайскую сторону на опрометчивые шаги, однако КНР не поддалась на провокации, передает РИА Новости.

2 августа сообщалось, что самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Суншань города Тайбэй, столицы Тайваня. Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», что поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань идет вразрез с договоренностями Америки и материкового Китая. Согласно этим договоренностям, Штаты обязаны согласовывать поездки своих политиков на Тайвань.

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