Специалисты приступили к капремонту Жуковского путепровода в Замоскворечье
Специалисты приступили к выполнению работ в рамках капитального ремонта Жуковского путепровода в Замоскворечье. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 4 августа.
— Приступили к капитальному ремонту Жуковского путепровода в Замоскворечье. Путепровод расположен над железнодорожными путями около Павелецкого вокзала и является частью Жукова проезда, — говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной ремонта стало разрушение дорожного полотна. Кроме того, при проверке было выявлено неудовлетворительное состояние части железобетонных конструкций. Подобные дефекты могут негативно сказаться на безопасности москвичей.
В рамках работ специалисты заменят 12 железобетонных балок пролетного строения и три опоры мостового сооружения, также будут проведены работы по переустройству контактной сети и многое другое. Завершить ремонт планируется в следующем году, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого сообщалось, что специалисты выполнили примерно 70 процентов от запланированного объема работ по благоустройству Волоколамского шоссе столицы. На данный момент рабочие завершают обустройство кабельной канализации.