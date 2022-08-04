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В МИД прокомментировали вызов посла Норвегии в РФ после инцидента с сотрудницей консульства

Полина Долганова
В мире
В МИД прокомментировали вызов посла Норвегии в РФ после инцидента с сотрудницей консульства
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала вызов норвежского посла в РФ после оскорбительных высказываний консула Норвегии Элисабет Эллингсен в адрес русских.

— Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Э.Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно, — цитирует Захарову Telegram-канал МИД РФ.

До этого в Сети появилось видео, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников гостиницы в некачественном сервисе. Также сотрудница консульства заявила, что «ненавидит русских» и что «русский народ не достоин уважения».

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила сотрудницу консульства Норвегии в национализме и ксенофобии. По ее словам, Эллингсен не сдерживалась и «обнажила» свою злобу.

МИД Норвегии выразил сожаление по поводу поведения сотрудницы консульства в Мурманске. Представитель ведомства добавила, что инцидент прорабатывается министерством «по соответствующим каналам».

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