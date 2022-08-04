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В пятницу, 5 августа, Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. Народное название этой даты: Трофим; Трофимов день; Трофим Бессонник; калинники-малинники; страда.

Этот праздник также известен как Трофим Бессонник. Такое необычное название произошло от имени преподобного Трофима, память которого почитают в этот день, а Бессонником его называли из-за того, что отдыхать в этот день было некогда. Люди работали в поле. Говорят, что нельзя долго спать и быть ленивым. Если много спишь в этот день — жди беды.

По народным приметам 5 августа нельзя быть жадным, конфликтовать и повышать голос.

Приметы погоды:

— Туман вечером по земле стелется — к жаре.

— Филин ухает громко — к похолоданию.

— Если паук свою паутину направляет в сторону севера — скоро похолодает, а если на юг — грядет потепление.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему запрещено долго спать и лениться 5 августа

Именины отмечают: Виталий, Анна, Аполлон, Стелла, Трофим