Народный календарь. Почему запрещено долго спать и лениться 5 августа
В пятницу, 5 августа, Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. Народное название этой даты: Трофим; Трофимов день; Трофим Бессонник; калинники-малинники; страда.
Этот праздник также известен как Трофим Бессонник. Такое необычное название произошло от имени преподобного Трофима, память которого почитают в этот день, а Бессонником его называли из-за того, что отдыхать в этот день было некогда. Люди работали в поле. Говорят, что нельзя долго спать и быть ленивым. Если много спишь в этот день — жди беды.
По народным приметам 5 августа нельзя быть жадным, конфликтовать и повышать голос.
Приметы погоды:
— Туман вечером по земле стелется — к жаре.
— Филин ухает громко — к похолоданию.
— Если паук свою паутину направляет в сторону севера — скоро похолодает, а если на юг — грядет потепление.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Виталий, Анна, Аполлон, Стелла, Трофим