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Народный календарь. Почему запрещено долго спать и лениться 5 августа

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Почему запрещено долго спать и лениться 5 августа
Фото: Unsplash

В пятницу, 5 августа, Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. Народное название этой даты: Трофим; Трофимов день; Трофим Бессонник; калинники-малинники; страда.

Этот праздник также известен как Трофим Бессонник. Такое необычное название произошло от имени преподобного Трофима, память которого почитают в этот день, а Бессонником его называли из-за того, что отдыхать в этот день было некогда. Люди работали в поле. Говорят, что нельзя долго спать и быть ленивым. Если много спишь в этот день — жди беды.

По народным приметам 5 августа нельзя быть жадным, конфликтовать и повышать голос.

Приметы погоды:

— Туман вечером по земле стелется — к жаре.

— Филин ухает громко — к похолоданию.

— Если паук свою паутину направляет в сторону севера — скоро похолодает, а если на юг — грядет потепление.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено долго спать и лениться 5 августа

Именины отмечают: Виталий, Анна, Аполлон, Стелла, Трофим

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