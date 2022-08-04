YLE: Более половины жителей Финляндии против выдачи туристических виз россиянам

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Больше половины жителей Финляндии выступили против выдачи туристических виз для россиян. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE в четверг, 4 августа.

Компания Taloustutkimus в начале августа провела опрос, в котором принимали участие почти тысяча жителей страны. Уточняется, что в Финляндии все еще продолжают обрабатывать заявки на получение визы от россиян, хотя многие другие страны прекратили это делать.

Так, на вопрос 58 процентов респондентов проголосовали за отмену выдачи разрешений на въезд в страну гражданам РФ, среди них большинство — мужчины в возрасте от 50 до 64 лет с высокими доходами. Также 24 процента опрошенных настаивают на продолжении данной процедуры, а 18 процентов — пока не определились, передает РИА Новости.

Накануне МИД Финляндии рекомендовало магазинам проверять паспорт у покупателя при продаже дорогих товаров. Отмечается, что магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию.